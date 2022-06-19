Под Мелитополем пьяные кадыровцы устроили перестрелку с российскими военными

В оккупированной Акимовке Запорожской области пьяные кадыровцы устроили перестрелку с российскими военными на блокпосту.

Пьяные кадыровцы веселятся в тылу



Об этом сообщил Telegram-канал Это Запорожье со ссылкой на очевидцев.

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По их информации, пьяные кадыровцы катались на ПАЗике, а затем на их пути появился блокпост с российскими военными.

Зачем-то они решили бросить в них дымовую шашку.

Вторая сторона ответила на провокацию и открыла огонь по кадыровцам. Местные жители говорят, что слышали две очереди с более двумя двумя десятками выстрелов.

О пострадавших и погибших ничего неизвестно.

Как сообщали Власти, в оккупированных Пологах Запорожской области воюющие в составе армии оккупантов чеченцы и буряты устроили выяснение отношений.

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