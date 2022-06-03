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10:27 26 Июня 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Шойгу прилетел в Украину мотивировать свои войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье 26 июня якобы посетил командные пункты российских военных на Украине

Шойгу якобы прилетел в Украину

Об этом сообщило минобороны РФ

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По информации ведомства, он посетил командные пункты российских группировок и заслушал доклады командующих по текущей обстановке и “действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях».

Также отмечено, что  отдельное внимание министр уделил созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих.

Во время инспекции Шойгу также вручил военным государственные награды – медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.

Тэги: Сергей Шойгу
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