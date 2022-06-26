Осталась последняя крепость: после захвата Северодонецка оккупанты набросились на Лисичанск

После захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганщины – Лисичанска.

Лисичанск постоянно обстреливают оккупанты



Об это сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Российские войска нанесли авиаудары по городу, а также по району Белой Горы.

“Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевышка, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы”, – рассказал Гайдай.

Он добавил, что после отвода подразделений наших войск враг закрепился в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.

Напоследок россияне провели обстрел «Азота» и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск.

Также серьезные разрушения от российского нашествия Волчеярка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаровка.