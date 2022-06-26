В Киеве снова прогремели взрывы, поднялся столб дыма

В Киеве прогремели один за другим с интервалом в несколько минут два взрыва.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Говорят, на месте возможного прилета уже поднимается столб дыма.

Перед этим сообщали о пусках четырех ракет российскими самолетами с территории Беларуси.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что работают украинские системы ПВО.

Он также уточнил, что было 6-7 взрывов в Киевской области.

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