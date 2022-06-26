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11:35 26 Июня 2022 336 Комментарии
В Киеве снова прогремели взрывы, поднялся столб дыма
В Киеве прогремели один за другим с интервалом в несколько минут два взрыва.
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Говорят, на месте возможного прилета уже поднимается столб дыма.
Перед этим сообщали о пусках четырех ракет российскими самолетами с территории Беларуси.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что работают украинские системы ПВО.
Он также уточнил, что было 6-7 взрывов в Киевской области.
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