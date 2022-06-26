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12:48 26 Июня 2022 3 Комментарии
В Харькове прогремели взрывы
Днем 26 июня в Харькове в одном из районов города прогремело несколько взрывов.
Последствия ночного удара по Харькову
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Официально о разрушениях и возможных пострадавших пока информации нет.
Между тем, как сообщило Суспiльне, в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА отметили, что ни одна из ракет, выпущенных оккупантами по городу в ночь на 26 июня, не попала в военную цель или инфраструктуру.
Объектами поражения стали только жилые массивы.
Как сообщали Власти, ночью 26 июня российские оккупанты обстреляли жилые районы Харькова, разрушив объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.
Тэги: Харьков
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