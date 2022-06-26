В понедельник Россия окажется в состоянии дефолта – Bloomberg

В воскресенье, 26 июня заканчивается льготный период для пропущенных платежей России по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, которые она вряд ли сделает, что чревато объявление дефолта.

Об этом сообщило Bloomberg.

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«Официального заявления не будет, и Россия уже оспаривает назначение, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром произойдет дефолт, согласно документам по облигациям», – отмечает издание.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, определивший порядок выплаты внешних долгов только в рублях.

Однако минфин России все же производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры.

Как сообщали Власти, в конце этой недели истекает 30-дневный льготный период для перевода держателям российских еврооблигаций около $100 млн в виде процентных платежей, которые РФ должна была сделать 27 мая.