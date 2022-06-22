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17:28 26 Июня 2022 Просмотров 429   КомментариевКомментарии

Украина ночью нанесла ракетный удар по одной из «вышек Бойко» в Черном море

В Черном море ночью 26 июня нанесен ракетный удар по вышке «Черноморнефтегаза» – одной из украденных Россией украинских “вышек Бойко”.

Ракета угодила в буровую установку

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Удар был нанесён по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида». Снаряд угодил в вертолётную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.

Официально ни Украина, ни Россия не заявляли о ракетном ударе.

Однако в Оперативном командовании “Юг” сообщили, что в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов россиян.

“Вероятно – проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются”, – сказано в сообщении.

Ранее, 20 июня глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Украиной были обстреляны буровые платформы «Черноморнефтегаза» в 71 км от Одессы.

Тогда пострадали три платформы, в том числе и «Таврида». Одна из платформ – БК-1 – сгорела полностью. Семь человек пропали без вести.

Тэги: черное море, вышки Бойко
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