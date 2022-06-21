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17:46 26 Июня 2022 4 Комментарии
Россия ударила по Одессе двумя ракетами: обе сбила ПВО
Под прикрытием грозы россияне атаковали Одещину двумя противокорабельными ракетами типа «Оникс».
Ракеты были пущены с территории Крыма
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Враг выпустил их из берегового ракетного комплекса «Бастион», расположенного на территории временно оккупированного Крыма.
«Но силы противовоздушной обороны наготове в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе» – сказано в сообщении.
Тэги: Одесса
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