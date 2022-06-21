Россия ударила по Одессе двумя ракетами: обе сбила ПВО

Под прикрытием грозы россияне атаковали Одещину двумя противокорабельными ракетами типа «Оникс».

Ракеты были пущены с территории Крыма



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Враг выпустил их из берегового ракетного комплекса «Бастион», расположенного на территории временно оккупированного Крыма.

«Но силы противовоздушной обороны наготове в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе» – сказано в сообщении.

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