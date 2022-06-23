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18:05 26 Июня 2022 Просмотров 145   КомментариевКомментарии

Хотят отвлечь от краха монархии: Захарова обвинила Великобританию в подготовке к ядерной войне с РФ

Спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила Великобританию в якобы подготовке к Ядерной войне с Россией.

Захарова порекомендовала читать книгу «Уничтожение Британии в ядерной войне»

Свою свежую идею она изложила в Telegram.

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По мнению Захаровой таким нехитрым образом британский истеблишмент пытается отвлечь рядовых граждан от внутриполитических проблем, в частности, от краха британской монархии.

«Британский истеблишмент не устаёт готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счёт», – написала Захарова.

По ее словам, «это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов».

В качестве обоснования своих мыслей представительница МИД РФ в частности привела разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Кроме того, Захарова тщательно проанализировала и порекомендовала всем к прочтению книгу Магнуса Кларка под броским названием «Уничтожение Британии в ядерной войне», выпущенную в 1982 году.

Тэги: Великобритания, мария захарова
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