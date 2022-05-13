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Главная » Мир » Политика
19:02 26 Июня 2022 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Лидеры G-7 договорились о бессрочной поддержке Украины в противостоянии России

Лидеры «большой семерки» взяли на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.

Лидеры "большой семерки" договорились о поддержке Украины

Как сообщило Bloomberg, об этом сказано в тексте проекта заявления саммита G-7 в Баварии.

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«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказано в документе.

Формулировка важна, потому что члены альянса обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров.

Лидеры G-7 также рассматривают возможность использования доходов от тарифов для поддержки Украины.

Тэги: g7
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