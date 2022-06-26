Путин прошлой ночью серьезно обсуждал план нападения на Литву
Россия рассматривает возможность войны с Литвой, план которой был готов еще 30 лет назад, но пока решение не принято.
Об этом сообщило издание Сегодня со ссылкой на российских журналистов.
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Ночное появление президента РФ Владимира Путина в Кремле 25 июня связано с проведением совещания по обсуждению плана начала войны с Литвой.
Ночные визиты Путина в Кремль обычно связаны с принятием и оглашением очень важных и резонансных решений. Последний раз это было решение о вторжении в Украину в конце февраля.
По словам российских журналистов, по крайней мере одно медиа в Москве готовило материал об итогах ночного совещания в Кремле.
“Но после заявления пресс-секретаря Путина о том, что никакого совещания не было, этот материал не был опубликован. Между тем, есть вероятность, что в Кремле всерьез рассматривают вопрос о военных действиях против Литвы. Более того, план этой войны был готов более 30 лет назад”, – отметило издание.
Интересно, что Путин еще днем находился в Санкт-Петербурге, где встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Сразу после этого он летит в Москву и по прилету мчится не в Кремль, а на вСтарую площадь где находится администрация президента. Там он проводит совещание.
По данным источника издания, на нем присутствовали глава АП Антон Вайно, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие люди. По результатам встречи планировалась публикация, по крайней мере в одном российском медиа, журналистам которого сообщили, что публикация будет касаться ситуации в Литве.
«В ночь на 26 июня в Европу прибыл Байден. Он будет обсуждать вопросы, связанные с Украиной. В администрации президента России считают, что будет поднят вопрос и по Калининградской области. По каким-то причинам в Кремле полагают, что США уговорят Литву отменить или минимизировать блокаду. В любом случае счет этого ожидания идет на дни или даже часы…» – предположил источник издания.
Как ранее сообщали Власти, кортеж президента РФ Владимира Путина был замечен на подъезде к Кремлю 25 июня около 23:00, подобные поздние визиты случаются очень редко и предшествуют серьезным решениям.