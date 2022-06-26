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05:44 27 Июня 2022 Просмотров 233   КомментариевКомментарии

Россия ночью нанесла ракетный удар по Одесской области: есть разрушения и пострадавшие

По Одесской области ночью 27 июня Россия нанесла ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В поселке под Одессой горело несколько домов

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м2.

Предварительно пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.

От ГСЧС для ликвидации последствий  были привлечены 3 единицы техники, 12 специалистов.

Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

В пабликах местные жители говорят, что предварительно сгорели четыре дома в одном из поселков под Одессой.

Тэги: Одесса
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