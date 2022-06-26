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05:44 27 Июня 2022 233 Комментарии
Россия ночью нанесла ракетный удар по Одесской области: есть разрушения и пострадавшие
По Одесской области ночью 27 июня Россия нанесла ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
В поселке под Одессой горело несколько домов
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м2.
Предварительно пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.
От ГСЧС для ликвидации последствий были привлечены 3 единицы техники, 12 специалистов.
Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.
В пабликах местные жители говорят, что предварительно сгорели четыре дома в одном из поселков под Одессой.
Тэги: Одесса
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