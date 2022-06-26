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06:17 27 Июня 2022 Просмотров 1087   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Киеву в воскресенье: стали известны цели России

Россия, ударив ракетами по Киеву, очевидно, имела целью завод “Артем”, который занимается производством ракет.

Россияне целились в завод "Артем"

К такому выводу пришли аналитики Института по изучению войны (ISW).

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Украинские правительственные чиновники сообщили, что российские силы нанесли удары по инфраструктуре в Шевченковском районе, используя ракеты Х101, выпущенные с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 над Каспийским морем, и отметили, что российская атака была попыткой «продемонстрировать» свои возможности.

Аккаунт GeoConfirmed в Твиттере с открытым исходным кодом сообщил, что удары были нанесены в непосредственной близости от Государственной акционерной холдинговой компании «Артем», производителя ракет класса «воздух-воздух», автоматизированных систем подготовки и обслуживания ракет с воздушным наведением, противотанковых управляемых ракет, и авиационного оборудования.

GeoConfirmed отметил, что российские силы, вероятно, выпустили ракеты с максимально возможной дальности, что помешало бы корреляции GPS и радара и привело к поражению гражданской инфраструктуры.

Там также предположили, что некоторые из ракет могли быть запущены с оккупированного Россией юга Украины.

Аналитики считают, что удар по заводу “Артем” – это своеобразный акт позерства, направленный против западной военной помощи Украине во время саммита G7.  Нанесение ущерба жилой инфраструктуре в данном случае вторично.

Тэги: Киев
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