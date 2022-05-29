Россия объявила дефолт по внешнему долгу: впервые с 1918 года

Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу впервые за более чем столетие после того, как пропустила крайний срок долговой выплаты кредиторам в воскресенье 26 июня.

Путин оказался достойным преемником Ленина: в стране первый дефолт с 1918 года



Об этом сообщило BBC со ссылкой на Bloomberg.

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У России есть деньги, чтобы сделать платеж в размере 100 миллионов долларов, и она готова заплатить, но санкции сделали невозможным получение платежей международным кредиторам.

Кремль был полон решимости избежать дефолта, который является серьезным ударом по престижу страны. А министр финансов страны назвал ситуацию «фарсом».

В последний раз Россия объявляла дефолт по внешнему долгу в 1918 году, во время большевистской революции, когда новый коммунистический лидер Владимир Ленин отказался выплачивать долги Российской империи.

Последний раз дефолт по долгам в России был в 1998 году, когда страну потряс рублевый кризис во время хаотического конца режима Бориса Ельцина. В то время Москве не удалось обеспечить выплаты по своим внутренним облигациям, но ей удалось не объявить дефолт по внешнему долгу.

Казалось, что Россия находится на неизбежном пути к дефолту с тех пор, как США и Европейский Союз впервые ввели санкции после вторжения в Украину.

Это ограничивало доступ страны к международным банковским сетям, которые обрабатывали платежи из России инвесторам по всему миру.

Российское правительство заявило, что хочет производить все свои платежи вовремя, и до сих пор ему это удавалось.

Выплата процентов в размере 100 миллионов долларов должна была быть произведена 27 мая. Россия утверждает, что деньги были отправлены в Euroclear, банк, который затем распределил платеж среди инвесторов.

Но этот платеж застрял там, по данным Bloomberg News, и кредиторы его не получили.

Деньги не поступили в течение 30 дней после установленного срока, то есть вечера воскресенья, и поэтому считается невыполнением обязательств.

Тэги: Россия, дефолт