Атаки оккупантов на Славянск провалились

Российские оккупанты продолжали наступление на Славянск с юго-востока от Изюма, но 26 июня не смогли продвинуться.

ВСУ дали отпор оккупантам



Об этом сообщили в Институте по изучению войны (ISW).

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Украинский Генеральный штаб сообщил, что ВСУ отразили попытки русских продвинуться в Долине, Курульке и Мазановке, расположенных к северо-западу от Славянска, недалеко от Граница Харьковской и Донецкой областей.

Российский Telegram-канал Readkova дополнительно утверждал, что российские войска ведут бои в районе Краснополья и Богородичного (к северо-западу от Славянска), а также Пришиб и Сидорово (непосредственно к северу от Славянска).

Российские войска продолжали создавать условия для возобновления операций в направлении Славянска с запада от Лимана и обстреливали Маяки примерно в 15 км к северу от Славянска.

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