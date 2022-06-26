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07:10 27 Июня 2022 17 Комментарии
Россияне наступают на Лисичанск с юга: ВСУ отбили атаку
На Донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии пытаются блокировать город Лисичанск с юга.
Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Противник ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка.
Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе самого Лисичанска.
Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки.
Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.
Тэги: Лисичанск
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