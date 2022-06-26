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07:10 27 Июня 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Россияне наступают на Лисичанск с юга: ВСУ отбили атаку

На Донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии пытаются блокировать город Лисичанск с юга.

Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Противник ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе самого Лисичанска.

Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки.

Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.

Идут бои возле Волчеяровки

Идут бои возле Волчеяровки

Тэги: Лисичанск
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