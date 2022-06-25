США купят для Украины современные системы ПВО

Уже на этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованной системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Украина хочет получить систему ПВО NASAMS



Об этом сообщил CNN со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с объявлением.

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Президент Джо Байден, который в настоящее время встречается с лидерами G7 в Германии на саммите, посвященном в первую очередь Украине, недавно объявил, что США предоставят Украине «более совершенные ракетные системы и боеприпасы.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский планирует виртуально обратиться к Байдену и другим лидерам G7.

Также по информации источника, на этой неделе, вероятно, будет объявлено также о дополнительной военной помощи Украине, включая артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Украинские официальные лица запросили систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS, это оружие может поражать цели на расстоянии более 160 километров.

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