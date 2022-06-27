Лисичанск атакуют со стороны Попасной: что там происходит

Лисичанск атакуют с Попаснянского направления, обстреляны жилая инфраструктура, автовокзал, предприятия и храмы.

ВСУ продолжают оборону Лисичанска



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке россияне продолжают разрушать жилье, промышленные и административные объекты.

Штурмовая авиация оккупантов 26 июня нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти.

В Лисичанске разрушены по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожено сразу шесть частных домов.

Россияне обстреляли автовокзал, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админзданий.

Оккупанты пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все, куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Оборона города держится.

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