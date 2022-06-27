Запад украл деньги: в России ожидаемо отвергли информацию о дефолте

В России назвали ложью информацию о техническом дефолте из-за невозможности погасить внешние долги.

В России технический дефолт



Об этом написал в Telegram российский сенатор Владимир Джабаров.

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“Лицемерный Запад говорит о дефолте России, прекрасно понимая, что это ложь”, – заявил сенатор.

По его словам, в западных банках заморозили “огромные деньги”, принадлежащие РФ. Джабаров уточнил, что их якобы “украли”.

“Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!”, – резюмировал сенатор.

Тэги: Россия, дефолт