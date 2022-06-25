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10:20 27 Июня 2022 Просмотров 311   КомментариевКомментарии

ВСУ уничтожили склад боеприпасов армии РФ в тылу под Луганском

В Зимогорье Луганской области глубоко в тылу мощно взорвался и горит склад боеприпасов российской армии.

Российский склад очень красиво горит

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

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“Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет!” – сказано в сообщении.

Также украинские военные выложили видео, где видно мощный взрыв с последующей детонацией боекомплекта.

Этот объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ, т.е. в глубоком российском тылу.

Склад находился в 50 км от позиций ВСУ

Склад находился в 50 км от позиций ВСУ

Тэги: Луганск, всу
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