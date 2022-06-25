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10:20 27 Июня 2022 311 Комментарии
ВСУ уничтожили склад боеприпасов армии РФ в тылу под Луганском
В Зимогорье Луганской области глубоко в тылу мощно взорвался и горит склад боеприпасов российской армии.
Российский склад очень красиво горит
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
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“Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет!” – сказано в сообщении.
Также украинские военные выложили видео, где видно мощный взрыв с последующей детонацией боекомплекта.
Этот объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ, т.е. в глубоком российском тылу.
Тэги: Луганск, всу
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