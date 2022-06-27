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10:51 27 Июня 2022 18 Комментарии
В Белгороде три человека третьи сутки «ведут бои» за бесплатный диван
В российском Белгороде местный мебельный магазин объявил, что подарит диван тому, кто сел на него 24 июня до 17:00 и досидит, пока не останется один.
Трое безумцев в Белгороде высиживают бесплатный диван
Об этом сообщил местный Telegram-канал Блэтгород.
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Уже три дня там сидят три человека, самому младшему участнику — 13 лет. Всё это время парни не едят, не пьют и не ходят в туалет.
Возможно, они гадят уже прямо в диван.
Тэги: Россия
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