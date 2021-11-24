Сотни украденных в Украине детей держат в спецлагере под Таганрогом: готовят раздать паспорта РФ

Сотни украденных в Украине детей нашлись в специальном детском фильтрационном лагере лагере «Ромашка» под Таганрогом. Их насильственный вывоз может в будущем стать эпизодом процесса о геноциде.

Украинских сирот готовят к усыновлению российскими семьями



Об этом написало издание Верстка.

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Сейчас в «оздоровительном центре» — 414 детей. Самым младшим 2 года, старшим —18 лет. Российских подростков сюда не пускают.

“Впрочем, это уже не оздоровительный центр, а пункт временного размещения для украинских беженцев. Побывавший в «Ромашке» волонтер рассказал, что там оказались не только сироты из интернатов, но и те, кто остался без присмотра, поскольку их отцы ушли на войну”, – сказано в материале.

Сотрудники “лагеря” рассказывают, что многие дети хотят вернуться домой. Но возвращать их никто не будет: им дадут российские паспорта и будут искать новые семьи для усыновления.

Перемещение детей в страну-агрессора прямо запрещено Женевской конвенцией, указывают юристы.

Украина считает вывоз и удержание в России украинских сирот одним из проявлений геноцида.

Тэги: Россия, дети