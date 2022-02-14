Удар по сундуку Путина: лидеры G-7 договорились ограничить мировые цены на нефть

Группа стран “большой семерки” во вторник 28 июня объявят о новом пакете скоординированных действий по ограничению цен на российскую нефть.

Лидеры "большой семерки" приготовили новые "сюрпризы для Путина



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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Объявление было сделано на фоне новостей о том, что Россия, похоже, собирается погрузиться в свой первый суверенный дефолт за последние десятилетия, а президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече лидеров G7 на альпийском курорте на юге Германии.

«Двойные цели лидеров G7 состояли в том, чтобы напрямую нацелиться на доходы Путина, особенно за счет энергетики, а также свести к минимуму побочные эффекты и влияние на экономики G7 и остальной мир», — сказал американский чиновник в кулуарах ежегодного саммита G7.

Страны G7, на долю которых приходится почти половина мирового экономического производства, полны решимости усилить давление на Россию, не разжигая и без того растущую инфляцию.

Издание отметило, что ценовой потолок может ударить по военному сундуку Кремля, фактически снизив цены на энергоносители.

Западные санкции сильно ударили по экономике России, и новые меры направлены на дальнейшее лишение Кремля нефтяных доходов.

Страны G7 будут работать с другими, включая Индию, чтобы ограничить доходы, которые Путин может продолжать генерировать.

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