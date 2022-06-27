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Главная » Украина » Политика
12:07 27 Июня 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с рабочим визитом в Киев.

Майя Санду прилетела в Киев

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

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«Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказано в сообщении.

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