Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с рабочим визитом в Киев.

Майя Санду прилетела в Киев



Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

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«Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказано в сообщении.