Шойгу побоялся посетить Украину: спектакль с “визитом” снимали под Белгородом
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По его словам, пребывание министра обороны РФ ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области.
Там для Шойгу и сопровождающих его генералов минобороны и генштаба устроили показательные доклады о ведении боевых действий на территории Украины, а также показательное награждение медалями и орденами.
“Причина отказа от посещения Луганской и Донецкой областей Сергеем Шойгу является боязнь командующих воюющих группировок, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины и их нежелание демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий”, – отметил журналист.
Как сообщали Власти, министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье 26 июня якобы посетил командные пункты российских военных в Украине.