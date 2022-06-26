Шойгу побоялся посетить Украину: спектакль с “визитом” снимали под Белгородом

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

Шойгу якобы посетил войска РФ в Украине, но под Белгородом



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, пребывание министра обороны РФ ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области.

Там для Шойгу и сопровождающих его генералов минобороны и генштаба устроили показательные доклады о ведении боевых действий на территории Украины, а также показательное награждение медалями и орденами.

“Причина отказа от посещения Луганской и Донецкой областей Сергеем Шойгу является боязнь командующих воюющих группировок, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины и их нежелание демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий”, – отметил журналист.

Как сообщали Власти, министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье 26 июня якобы посетил командные пункты российских военных в Украине.

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