Украинские защитники показали уничтожение украинских мин российскими танками

Военные 1 мотопехотного батальона 93 бригады Холодный Яр показали видео самоуничтожения российской бронетехники на украинском минном поле.

Колонна российской техники денацифицировала украинские мины



В описании наши защитники пояснили, что колонна российской техники во главе с танком двигалась по минному полю.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На кадрах видно, как танк подрывается на мине, после чего следующая за ним техника останавливается.

Спустя 10 минут загорается еще один танк, а 2 БМП врага “разуваются”, их экипажи спешиваются и бегут в сторону российских позиций.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: всу