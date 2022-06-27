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12:59 27 Июня 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Украинские защитники показали уничтожение украинских мин российскими танками

Военные 1 мотопехотного батальона 93 бригады Холодный Яр показали видео самоуничтожения российской бронетехники на украинском минном поле.

Колонна российской техники денацифицировала украинские мины

В описании наши защитники пояснили, что колонна российской техники во главе с танком двигалась по минному полю.

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На кадрах видно, как танк подрывается на мине, после чего следующая за ним техника останавливается.

Спустя 10 минут загорается еще один танк, а 2 БМП врага “разуваются”, их экипажи спешиваются и бегут в сторону российских позиций.

Тэги: всу
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