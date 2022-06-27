Лидеры G-7 пообещали поддержать Украину: о чем конкретно идет речь

Лидеры G7 договорились о мерах по поддержке Украины и дальнейших ограничениях против России.

Основные моменты, о которых договорились лидеры стран “большой семерки” обозначил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам на саммите в Германии договорились о следующем:

Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, чтобы еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Также под прицелом российские цепи снабжения сектора обороны.

Достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине. Лидеры G7 «будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, в помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за войну». США введут более высокие тарифные ставки более чем на 570 групп российской продукции стоимостью примерно 2,3 миллиарда долларов для России.

Лидеры G7 также готовы ограничить доходы России, в том числе от золота, второго по величине экспорта России после энергоносителей. Соединенные Штаты предпримут несколько ключевых действий по выполнению этих обязательств. Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет препятствовать участию России на официальном рынке золота.

Будут введены санкции против лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, попытки сменить власть в Украине на нелегитимную и за кражу украинского зерна.