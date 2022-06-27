Лидеры G-7 пообещали поддержать Украину: о чем конкретно идет речь
Лидеры G7 договорились о мерах по поддержке Украины и дальнейших ограничениях против России.
Основные моменты, о которых договорились лидеры стран “большой семерки” обозначил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По его словам на саммите в Германии договорились о следующем:
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Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, чтобы еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Также под прицелом российские цепи снабжения сектора обороны.
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Достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине. Лидеры G7 «будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, в помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за войну». США введут более высокие тарифные ставки более чем на 570 групп российской продукции стоимостью примерно 2,3 миллиарда долларов для России.
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Лидеры G7 также готовы ограничить доходы России, в том числе от золота, второго по величине экспорта России после энергоносителей. Соединенные Штаты предпримут несколько ключевых действий по выполнению этих обязательств. Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет препятствовать участию России на официальном рынке золота.
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Будут введены санкции против лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, попытки сменить власть в Украине на нелегитимную и за кражу украинского зерна.
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G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства Соединенных Штатов в размере 7,5 миллиарда долларов. Лидеры примут долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, а также финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины. Наша страна должна обеспечиваться современным вооружением и поддерживать оборону.