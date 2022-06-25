ВСУ нанесли удар по Змеиному: более 10 попаданий. Видео

Силы обороны продолжают операцию на острове Змеином и наносят новые поражения противнику.

ВСУ снова ударили по Змеиному



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там уточнили, что зафиксировано более 10 попаданий, одно из которых - по очередному зенитному пушечно-ракетному комплексу «Панцирь-С1».

Результаты остальных попаданий уточнят после дополнительной разведки.

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