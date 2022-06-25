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14:45 27 Июня 2022 333 Комментарии
ВСУ нанесли удар по Змеиному: более 10 попаданий. Видео
Силы обороны продолжают операцию на острове Змеином и наносят новые поражения противнику.
ВСУ снова ударили по Змеиному
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Там уточнили, что зафиксировано более 10 попаданий, одно из которых - по очередному зенитному пушечно-ракетному комплексу «Панцирь-С1».
Результаты остальных попаданий уточнят после дополнительной разведки.
Тэги: остров змеиный
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