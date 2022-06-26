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15:27 27 Июня 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Пельмени с раками и пирожные с лавандой: чем кормили лидеров на саммите G-7

Саммит лидеров G-7 проходит в Баварских Альпах на фоне альпийского ландшафта вблизи знаменитого лыжного курорта, а его участников кормят изысканными блюдами.

Обычному человеку даже сложно представить блюда, которыми кормили лидеров G-7

Издание Bild подсмотрело меню в ресторане отеля «Дворец Эльмау».

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В павильоне «Йога» на обед подавали, например, золотую форель в кунжутном масле. В ресторане саммита на ужин сервировали баварскую традиционную пшеницу, ризотто со сливками, котлету из овощей и креветок, лисички и салат из маринованных луговых трав.

Другое меню содержало филе телёнка, зажаренного на скошенной траве с соусом из бузины, с китайской капустой и клёцками, фаршированными жидким сыром.

В ресторане «Фиделио» сегодня на обед подают икру альпийского лосося и его филе, кресс-салат, огурцы и летнюю свёклу.

В буфетах гостевого павильона и фойе можно попробовать баварские креветки, рыбу на рожнах и швабские пельмени с раками. На десерт предлагается пирожное с голубикой и лавандой.

Тэги: g7
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