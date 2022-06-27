Россий ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге: первые видео и реакция Зеленского

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских, ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.

Скорые увозят пострадавших, спасатели выносят тела...



Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

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“Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так слит оккупантов.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно», — написал президент.

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Как сообщали Власти, в Кременчуге Полтавской области прогремело два взрыва, в местах прилета поднимается дым.

В результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области есть много погибших и пострадавших.