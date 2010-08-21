Под Харьковом россияне размещают на позициях деревянные танки

На Харьковском направлении оккупанты, чтобы ввести наши подразделения в заблуждение устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.

Оккупанты пытаются ввести в заблуждение украинских военных



Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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таким образом россияне пытаются принимают меры по оперативной маскировке своих сил.

Кроме того, для возвращения утраченных позиций на Харьковщине российские войска пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементьевка. Но враг успеха не имел, и отошел.

Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгаловки и Залиман.

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