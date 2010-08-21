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18:56 27 Июня 2022 119 Комментарии
Под Харьковом россияне размещают на позициях деревянные танки
На Харьковском направлении оккупанты, чтобы ввести наши подразделения в заблуждение устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.
Оккупанты пытаются ввести в заблуждение украинских военных
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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таким образом россияне пытаются принимают меры по оперативной маскировке своих сил.
Кроме того, для возвращения утраченных позиций на Харьковщине российские войска пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементьевка. Но враг успеха не имел, и отошел.
Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгаловки и Залиман.
Тэги: харьковский договор
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