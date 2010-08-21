НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:56 27 Июня 2022 Просмотров 119   КомментариевКомментарии

Под Харьковом россияне размещают на позициях деревянные танки

На Харьковском направлении оккупанты, чтобы ввести наши подразделения в заблуждение устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.

Оккупанты пытаются ввести в заблуждение украинских военных

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

таким образом россияне пытаются принимают меры по оперативной маскировке своих сил.

Кроме того, для возвращения утраченных позиций на Харьковщине российские войска пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементьевка. Но враг успеха не имел, и отошел.

Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгаловки и Залиман.

Тэги: харьковский договор
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.08.2010 14:17
Харьковский договор: украинцы уже считают, что их обманули
ТОР
14.06.2010 13:28
Кум Ющенко похвалил Януковича за дружбу с Россией
ТОР
11.05.2010 19:35
«Харьковский пакт» как импульс для развития украинской демократии
blog comments powered by Disqus