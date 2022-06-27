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19:55 27 Июня 2022 Просмотров 74   КомментариевКомментарии

Ракеты по Кременчугу выпустили российские бомбардировщики из Курской области

В торговый центр «Амстор» в Кременчуге оккупанты выпустили ракеты Х-22 с самолетов в Курской области.

Ракеты по ТЦ в Кременчуге запустили из Курской области

Об этом сообщило Воздушное командование ВСУ.

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Ракеты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты россиян взлетели с аэродрома Шайковка, ракеты запускали из Курской области.

Также глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что сейчас известно, что погибли 10 человек, 40 — ранены.

Это неокончательные данные, увы.

Как сообщали Власти, в Кременчуге Полтавской области прогремело два взрыва, в местах прилета поднимается дым.

В результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области есть много погибших и пострадавших.

Тэги: Полтава, Кременчуг
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