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Главная » Украина » Общество
20:21 27 Июня 2022 Просмотров 130   КомментариевКомментарии

Сегодня может быть опасно: мэр Житомира призвал горожан спрятаться в бомбоубежищах

Мэр Житомира Сергей Сухомлин призвал граждан при сигналах тревоги сегодня вечером прятаться в бомбоубежищах и подвалах.

Сухомлин попросил горожан быть осторожными

Свое обращение Сухомлин выложил в Facebook.

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«Дай Бог, чтобы я был неправ, но что-то мне подсказывает, что именно сегодня вечером, может быть опасно и в Житомире тоже», – сказал Сухомлин.

Он призвал местных жителей сегодня ночью быть очень осторожными.

“При сигналах тревоги прячьтесь в бомбоубежищах и подвалах”, – подчеркнул мэр Житомира.

Тэги: житомир
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