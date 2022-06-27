Чернігівщина: тітушки захопили державне агропідприємство

Справжня війна за участю зрадників і колабраціоністів розгорнулась в селі Іванівка, що на Чернігівщині.

Молодики спортивної статури під прикриттям поліції захопили підприємство Національної Академії аграрних наук України! Рейдерство селяни пов’язують із прізвищем нардепа Анатолія Гунька, що пройшов по їхньому округу і за яким тягнеться шлейф подібних скандалів.

Про це пише FromUA.

У понеділок, 27 червня, близько 8 години ранку в контору держпідприємства «Іванівка» проникло близько трьох десятків молодиків спортивної статури, забарикадувались в середині та не пускають на робоче місце законного керівника Андрія Скварського, який має на руках Наказ керівника НААН про призначення його директором держпідприємства.

Поліція, яка прибула на місце, стала на бік рейдерів. Разом із тітушками на підприємство зайшов колишній керівник Микола Половік, який незаконно обіймаючи посаду керівника, завдав господарству збитків на 90 мільйонів гривень та сприяв крадіжці врожаю соняшника, вартість понад 150 мільйонів гривень. Селяни стверджують, що за рейдерськими діями стоїть прізвище народного депутата Анатолія Гунька.

Незважаючи на війну, влада жодним чином не реагує на безлад, рейдерство та анархію, що відбуваються на державному підприємстві. Тітушки та поліція викидають людей, котрі вимагають справедливості та не дають розтягнути рештки державного майна.

