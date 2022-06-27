НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:16 28 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинская авиация уничтожила позиции двух ротных тактических групп россиян

Украинская военная авиация в понедельник 27 июня разгромили позиции двух ротных тактических групп оккупантов и уничтожила несколько десятков единиц бронетехники РФ.

Украинские летчики уничтожают оккупантов на земле и в небе

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

За сутки 27 июня ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

В результате авиационных ударов был поражен склад боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков единиц боевой бронированной техники и живая сила врага.

Loading...

Новости по теме

ТОР
27.06.2022 21:51
Чернігівщина: тітушки захопили державне агропідприємство
ТОР
27.06.2022 20:21
Сегодня может быть опасно: мэр Житомира призвал горожан спрятаться в бомбоубежищах
ТОР
27.06.2022 19:55
Ракеты по Кременчугу выпустили российские бомбардировщики из Курской области
blog comments powered by Disqus