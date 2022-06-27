Украинская авиация уничтожила позиции двух ротных тактических групп россиян

Украинская военная авиация в понедельник 27 июня разгромили позиции двух ротных тактических групп оккупантов и уничтожила несколько десятков единиц бронетехники РФ.

Украинские летчики уничтожают оккупантов на земле и в небе



Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

За сутки 27 июня ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

В результате авиационных ударов был поражен склад боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков единиц боевой бронированной техники и живая сила врага.