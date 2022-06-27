Россияне пытаются наступать на Славянск: ВСУ дает отпор

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск.

ВСУ остановили наступление оккупантов



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.

Оккупанты осуществили обстрелы позиций ВСУ из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также противник провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушеваха.

В Генштабе подчеркнули, что попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

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