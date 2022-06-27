НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
07:17 28 Июня 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Россияне пытаются наступать на Славянск: ВСУ дает отпор

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск.

ВСУ остановили наступление оккупантов

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.

Оккупанты осуществили обстрелы позиций ВСУ из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также противник провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушеваха.

В Генштабе подчеркнули, что попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

Оккупанты пытались наступать на направлении Довгеньке - Долина

Оккупанты пытались наступать на направлении Довгеньке - Долина

Тэги: Славянск
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.06.2022 07:00
Атаки оккупантов на Славянск провалились
ТОР
24.06.2022 19:40
ВСУ отбили наступления оккуапнтов на Лисичанск и на Славянск
ТОР
24.06.2022 16:27
Российские спецназовцы бегут из-под Славянска из-за больших потерь и демотивации
blog comments powered by Disqus
Под Запорожьем ВСУ уничтожили российскую ДРГ

10:13  Украина

ВСУ нанесли удар по военной базе в российском тылу на Луганщине. Видео

09:57  Украина

Оккупанты под Мелитополем наладили бизнес на российских SIM-картах

09:39  Украина

Россияне пытаются наступать на Славянск: ВСУ дает отпор

07:17  Украина

Рейтинговое агентство Moody’s заявило о дефолте России

06:30  Мир

Украинская авиация уничтожила позиции двух ротных тактических групп россиян

06:16  Украина

Чернігівщина: тітушки захопили державне агропідприємство

21:51  Украина

Сегодня может быть опасно: мэр Житомира призвал горожан спрятаться в бомбоубежищах

20:21  Украина

Ракеты по Кременчугу выпустили российские бомбардировщики из Курской области

19:55  Украина

Под Харьковом россияне размещают на позициях деревянные танки

18:56  Украина

Россия ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге: первые видео и реакция Зеленского

17:29  Украина

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: много погибших и пострадавших

16:56  Украина

В Кременчуге российская ракета попала в торговый центр: там сильный пожар

16:09  Украина

ВСУ понемногу оттесняют оккупантов на юге

16:00  Украина

Пельмени с раками и пирожные с лавандой: чем кормили лидеров на саммите G-7

15:27  Мир

ВСУ нанесли удар по Змеиному: более 10 попаданий. Видео

14:45  Украина

Лидеры G-7 пообещали поддержать Украину: о чем конкретно идет речь

14:06  Мир