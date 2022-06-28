Оккупанты под Мелитополем наладили бизнес на российских SIM-картах

Оказавшиеся без стабильной связи и интернета жители оккупированных Россией территорий пытаются найти любую возможность, чтобы связаться с родными.

Оккупанты под Мелитополем нашли еще один способ нажиться на людях



Этим пользуются оккупанты и их ставленники.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Мелитополе, как и в других захваченных населенных пунктах, люди выстраиваются в очереди, чтобы купить SIM-карту сомнительного крымского оператора. Даже несмотря на дороговизну связи и ограниченные возможности – позвонить можно только другим владельцам таких же карт, – это фактически единственный способ оставаться на связи с близкими людьми.

Пользуясь такой ситуацией, оккупационные администрации сел вокруг Мелитополя решили еще нажиться на людях. Так, в Терпеньи граждан пригласили в сельский дом культуры, где будут продавать российские SIM-карты за 300 рублей.

Учитывая курс, установленный местными гауляйтерами, это около 150 грн. При этом в Мелитополе цена таких “симок” – 70 грн.

Таким образом оккупанты пытаются нажиться на людях, которые не могут самостоятельно выбраться в город, расположенный в 20 км от Терпенья.