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09:57 28 Июня 2022 679 Комментарии
ВСУ нанесли удар по военной базе в российском тылу на Луганщине. Видео
Утром 28 июня прогремел взрыв на российской военной базе в Перевальске Луганской области.
Дым над российской военной базой в Перевальске
Об этом сообщили местные жители. Также точный удар подтвердил террорист Игорь Гиркин.
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В Твиттере он сообщил, что ракета попала в “базу солдат”.
“Перевальск. «…военная часть. много раненых». «тревожно», – написал Гиркин.
На кадрах соответствующего видео видно большой столб дыма над местом прилета.
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