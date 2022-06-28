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09:57 28 Июня 2022 Просмотров 679   КомментариевКомментарии

ВСУ нанесли удар по военной базе в российском тылу на Луганщине. Видео

Утром 28 июня прогремел взрыв на российской военной базе в Перевальске Луганской области.

Дым над российской военной базой в Перевальске

Об этом сообщили местные жители. Также точный удар подтвердил террорист Игорь Гиркин.

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В Твиттере он сообщил, что ракета попала в “базу солдат”.

“Перевальск. «…военная часть. много раненых». «тревожно», – написал Гиркин.

На кадрах соответствующего видео видно большой столб дыма над местом прилета.

Военный объект находился в глубоком тылу

Военный объект находился в глубоком тылу

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