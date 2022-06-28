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10:13 28 Июня 2022 Просмотров 267   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем ВСУ уничтожили российскую ДРГ

Защитниками Запорожского направления была уничтожена диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск, пытавшаяся проникнуть в тыл наших подразделений.

Украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Целью россиян было проведение диверсий.

Во время боевого столкновения ликвидированы 6 военных оккупантов, одного взяли в плен.

Им оказался бывший заключенный за тяжкие преступления, отбывавший наказание в исправительных учреждениях временно оккупированной территории Донецкой области.

Тэги: Зпорожье
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