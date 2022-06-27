Оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева

Российские военные похитили украинского мэра Херсона Игоря Колыхаева

Оккупанты похитили мэра Херсона



Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.

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Отметим, что россияне «уволили» Колыхаева в конце апреля и «назначили» своим «мэром» Александра Кобца.

Колыхаев после этого оставался жить в Херсоне.

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