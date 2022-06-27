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12:08 28 Июня 2022 100 Комментарии
Оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева
Российские военные похитили украинского мэра Херсона Игоря Колыхаева
Оккупанты похитили мэра Херсона
Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.
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Отметим, что россияне «уволили» Колыхаева в конце апреля и «назначили» своим «мэром» Александра Кобца.
Колыхаев после этого оставался жить в Херсоне.
Тэги: херсон
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