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Главная » Мир » Политика
13:40 28 Июня 2022 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

В Кремле предложили Зеленскому отдать приказ о сложении оружия до конца суток

Война в Украине может прекратиться до конца суток, если президент Владимир Зеленский отдаст приказ военным сложить оружие и выполнить условия РФ.

Песков заявил, что "спецоперация" достигает своих целей

Как сообщило российское агентство Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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“Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям, приказ украинским военным сложить оружие. И нужно выполнить условия РФ, – сказал он, прокомментировав слова журналистов о якобы намерении Зеленского завершить боевые действия до холодов.

Также Песков подчеркнул, что “специальная военная операция” в Украине идет по плану и достигает своих целей.

Тэги: Россия, Дмитрий Песков
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