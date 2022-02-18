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13:40 28 Июня 2022 196 Комментарии
В Кремле предложили Зеленскому отдать приказ о сложении оружия до конца суток
Война в Украине может прекратиться до конца суток, если президент Владимир Зеленский отдаст приказ военным сложить оружие и выполнить условия РФ.
Песков заявил, что "спецоперация" достигает своих целей
Как сообщило российское агентство Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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“Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям, приказ украинским военным сложить оружие. И нужно выполнить условия РФ, – сказал он, прокомментировав слова журналистов о якобы намерении Зеленского завершить боевые действия до холодов.
Также Песков подчеркнул, что “специальная военная операция” в Украине идет по плану и достигает своих целей.
Тэги: Россия, Дмитрий Песков
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