Главная » Украина » Общество
14:21 28 Июня 2022 275 Комментарии
Оккупанты запустили первую электричку из Мелитополя в крымский Джанкой
На железнодорожном вокзале Мелитополя началась регистрация на первую электричку в Джанкой.
"Гендиректор" Мелитопольской железной дороги Ефремов
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На первом поезде смогут уехать около 240 пассажиров.
Чтобы попасть из Мелитополя в Крым по железной дороге, пассажиры через кассу должны забронировать место в поезде, а непосредственно в вагоне оплатить проезд.
Таким образом оккупанты фактически запускают железнодорожное пассажирское сообщение между оккупированной частью Запорожской области и оккупированным ими ранее Крымом.
Тэги: крым, мелитополь
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Мелитополе оккупанты похитили известного предпринимателя
22.06.2022 17:09
ТОР