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Главная » Украина » Общество
14:21 28 Июня 2022 Просмотров 275   КомментариевКомментарии

Оккупанты запустили первую электричку из Мелитополя в крымский Джанкой

На железнодорожном вокзале Мелитополя началась регистрация на первую электричку в Джанкой.

"Гендиректор" Мелитопольской железной дороги Ефремов

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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На первом поезде смогут уехать около 240 пассажиров.

Чтобы попасть из Мелитополя в Крым по железной дороге, пассажиры через кассу должны забронировать место в поезде, а непосредственно в вагоне оплатить проезд.

Таким образом оккупанты фактически запускают железнодорожное пассажирское сообщение между оккупированной частью Запорожской области и оккупированным ими ранее Крымом.

Тэги: крым, мелитополь
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