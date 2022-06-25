Белорусские войска на границе с Украиной ведут разведку и готовят ДРГ

На белорусско-украинской границы сейчас находятся до 6 батальонов армии Беларуси, которые пытаются вести разведку.

Белорусские войска скопились на границе с Украиной



Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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«На границе с Украиной пребывает до 6 батальонов белорусской армии. Ранее их было 7. Они прикрывают участок границы, пытаются провести разведку, осуществляют демонстрационные действия», – рассказал он.

Также Мотузяник со ссылкой на данные разведки уточнил, что сейчас не фиксируется формирование наступательной российской группировки на территории Беларуси.

Однако есть информация, что российские силы готовят ДРГ из числа белорусских военных.

В тоже время Telegram-канал «Белорусский Гаюн» сообщил, что в белорусском Мозыре была замечена колонна российской армии, которая направлялась в сторону границы с Украиной.

В колонне были 3 трала на базе КАМАЗ с 4 ракетами для ЗРК «С-400″, военный автокран, а также одна единица ЗРК «С-400″.

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