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17:06 28 Июня 2022 826 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма
В Днепре после включения сигнала воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.
В Днепре прогремело несколько взрывов
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Говорят о нескольких прилетах и нескольких столбах дыма.
В то же время, судя по появившимся в сети фото, работала система ПВО.
Позже мэр Днепра Борис Филатов подтвердил прилеты и призвал граждан не выходить из укрытий.
Официальной информации о разрушениях и возможных жертвах пока нет.
Также появилось в сети видео пролета ракеты в небе над Днепром.
Новость дополняется…
Тэги: днепр
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