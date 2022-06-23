Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма

В Днепре после включения сигнала воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.

В Днепре прогремело несколько взрывов



Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Говорят о нескольких прилетах и нескольких столбах дыма.

В то же время, судя по появившимся в сети фото, работала система ПВО.

Позже мэр Днепра Борис Филатов подтвердил прилеты и призвал граждан не выходить из укрытий.

Официальной информации о разрушениях и возможных жертвах пока нет.

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Также появилось в сети видео пролета ракеты в небе над Днепром.

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Тэги: днепр