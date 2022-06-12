В Мариуполе местные жители подняли первый бунт против оккупантов

В Мариуполе прошли первые акции массового неповиновения из-за попыток оккупантов сноса многоэтажек.

Оккупанты решили взорвать те дома, которые уцелели от их обстрелов



Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты планировали снос путем подрыва четырех 9-этажек по ул. Солнечной.

Местных жителей уведомили лишь за сутки и они не имели возможности вывезти личные вещи.

Приезд МЧС России встретил акцию протеста, что само по себе было сюрпризом для россиян. Люди буквально ложились под тракторы.

При участии местных коллаборантов пришли к соглашению о переносе подрыва на следующую неделю. Более того, после акции оккупационная администрация Мариуполя издала «циркуляр-разъяснение», что снос домов будет проходить не менее чем через две недели после первого уведомления жителей.

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