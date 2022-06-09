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19:38 28 Июня 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Кабмин уволит главу Херсонской ОГА Лагуту: есть странное совпадение

Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации.

Лагута был креатурой похищенного сегодня мэра Херсона Колыхаева

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

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В 2019 году Лагута был помощником народного депутата Игоря Колыхаева в Верховной раде Украины.

В 2020 году, когда Колыхаев стал мэром Херсона, Лагута был избран депутатом Херсонского областного совета от политической партии Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить!». Перед этим занимал должность исполнительного директора БТ «Благотворительный фонд Игоря Колыхаева «Нам здесь жить».

С 22 октября 2021 года – председатель Херсонской областной государственной администрации.

Поэтому Лагута считается креатурой Колыхаева.

Напомним, сегодня оккупанты похитили Колыхаева, провели обыск в офисе, где он находился, и изъяли жесткие диски компьютеров.

Насколько связана отставка Лагуты с похищением Колыхаева – неизвестно.

Тэги: Херсонская область
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