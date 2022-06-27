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06:07 29 Июня 2022 Просмотров 267   КомментариевКомментарии

Зеленский показал видео попадания ракеты в ТЦ в Кременчуге

Президент Владимир Зеленский показал запись с видеокамеры наблюдения, зафиксировавшую удар российской ракеты по торговому центру в Кременчуге.

За миг до взрыва

В своем вечернем обращении президент отметил, что общее количество российских ракет, ударивших по украинским городам, составляет 2811.

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“Совбез ООН сегодня стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили подняться – просто, чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа”, – сказал Зеленский.

В конце видеообращения он продемонстрировал видео попадания российской ракеты в торговый центр,  “чтобы никто не смел лгать”.

“Российская ракета ударила именно по этому объекту – целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе в обычном торговом центре»,  – сказал глава государства.

Он также заверил заверил, что все причастные к ракетным ударам по гражданским объектам, а также российские дипломаты и пропагандисты, которые оправдывают этот теракт – будут наказаны.

По словам Зеленского, украинская власть знает все имена и фамилии, которые принимали решение о совершении ракетного удара по Кременчугу.

Тэги: Владимир Зеленский, Кременчуг
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