Турция сняла вето: Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО

Турция сняла свое вето на заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, положив конец многонедельной драме, которая стала испытанием единства союзников против российского вторжения в Украину.

Стороны договорились после нескольких недель переговоров



Об этом сообщило Reuters.

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Прорыв произошел после четырехчасовых переговоров незадолго до начала саммита НАТО в Мадриде, предотвратив досадную тупиковую ситуацию на встрече 30 лидеров, целью которой является демонстрация решимости в отношении России.

Это означает, что Хельсинки и Стокгольм могут подать заявку на вступление в альянс, что должно стать самым большим сдвигом в европейской безопасности за последние десятилетия, поскольку две давно нейтральные страны Северной Европы ищут защиты у НАТО.

«Наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция… поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО», — заявил президент Финляндии Ниинистё.

По его словам, шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы в ближайшие два дня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители Турции подтвердили соглашение в отдельных заявлениях после переговоров между главой НАТО, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и Ниинистё.

«Только что подписан ключевой меморандум между Швецией, Финляндией и Турцией. Он прокладывает путь для вступления Швеции в НАТО», — написал Андерссон в Twitter.

Тэги: НАТО, Турция, Финляндия, швеция