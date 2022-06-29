Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: в городе дым и пожары

Рано утром около 06:00 российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, в городе прогремели взрывы и начались пожары.

В Николаеве несколько прилетов



Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

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В нескольких местах прилетов поднимаются большие столбы дыма.

Кроме того жители Херсонщины незадолго до этого сняли запуски ракет в области. Очевидно, они и полетели на Николаев.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрывах в городе.

«С утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики», – сообщил он и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

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Тэги: Николаев