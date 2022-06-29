Главная » Украина » Происшествия
06:45 29 Июня 2022 390 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: в городе дым и пожары
Рано утром около 06:00 российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, в городе прогремели взрывы и начались пожары.
В Николаеве несколько прилетов
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В нескольких местах прилетов поднимаются большие столбы дыма.
Кроме того жители Херсонщины незадолго до этого сняли запуски ракет в области. Очевидно, они и полетели на Николаев.
Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрывах в городе.
«С утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики», – сообщил он и призвал горожан оставаться в укрытиях.
Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.
Тэги: Николаев
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Николаеве российская ракета попала в жилую многоэтажку
29.06.2022 07:24
ТОРУтром Россия ударила по Николаеву 9 ракетами “Оникс” из Крыма
25.06.2022 16:17