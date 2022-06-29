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08:00 29 Июня 2022 248 Комментарии
В Николаеве российская ракета попала в жилую многоэтажку: есть погибшие и раненые
В результате ракетного обстрела Николаева одна из российских ракет попала в жилой многоэтажный дом.
Российская ракета попала в многоэтажку
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
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«На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики», – сообщил он.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате трагедии два человека погибли и три получили ранения. Также ранен сотрудник ГСЧС.
Напомним, сегодня рано утром оккупанты выпустили несколько ракет по Николаеву. В городе гремели взрывы, в местах некоторых прилетов возникали пожары.
По предварительной информации, ракеты были запущены с территории Херсонской области.
Тэги: Николаев
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