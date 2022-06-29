В Николаеве российская ракета попала в жилую многоэтажку: есть погибшие и раненые

В результате ракетного обстрела Николаева одна из российских ракет попала в жилой многоэтажный дом.

Российская ракета попала в многоэтажку



Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики», – сообщил он.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате трагедии два человека погибли и три получили ранения. Также ранен сотрудник ГСЧС.

Напомним, сегодня рано утром оккупанты выпустили несколько ракет по Николаеву. В городе гремели взрывы, в местах некоторых прилетов возникали пожары.

По предварительной информации, ракеты были запущены с территории Херсонской области.

Тэги: Николаев